Святкування Дня Незалежності: у київському метрополітені натовпи пасажирів поспішають на військовий парад (відео)

Натовп киян і гостей столиці йдуть на Майдан Незалежності / Фото: колаж "Сьогодні"

У День Незалежності України, 24 серпня, в київському метрополітені натовпи людей – вони їдуть в центр столиці на військовий парад.

Про це повідомляє "Ху**ий Київ".

У Мережі з'явилося відео зі станції "Золоті ворота", там натовпи людей йдуть до виходу зі станції. Хтось йде в перехід на станцію "Театральну", щоб потрапити прямо на вулицю Хрещатик. а потім і на Майдан Незалежності, де відбувся військовий парад до Дня Незалежності.

Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Президент Володимир Зеленський розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

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У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше повідомлялося, що транспорт в Києві поміняє графік роботи на святкові дні 23-25 серпня.

Які ще святкові заходи відбудуться в Києві.