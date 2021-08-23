День Незалежності. Як працюватиме метро та інший транспорт у Києві 23-25 серпня (карта)

Під час заходів, присвячених Дню Державного прапора України та Дню Незалежності, 23-25 серпня заплановані зміни в роботі столичного метрополітену і наземного громадського транспорту, а також буде обмежено рух автомобілів і перекриті деякі вулиці.
Метро
Зміни в роботі столичного метрополітену заплановані вже з 23 серпня.
- 23 серпня протягом дня закриють на вхід і вихід станцію метро "Золоті ворота" на вулиці Володимирській.
- 24 серпня з початку руху до 13:00 закриють вхід і вихід на станції "Майдан Незалежності" і перехід між "Майданом Незалежності" і "Хрещатиком" (проїзд потягів здійснюватимуть без зупинки). Крім того, 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід і вихід станції метро "Хрещатик", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.
- У ніч з 24 на 25 серпня київський метрополітен продовжить роботу на дві години.
Зверніть увагу. У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (18:30) залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після завершення концерту, залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".
Також продовжить роботу наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метро.
Обмеження на дорогах
23 серпня заплановано перекриття руху транспорту на деяких вулицях у центрі Києва, повідомила Патрульна поліція України.
Повне обмеження руху з 06:00 і до закінчення заходів буде на вулицях:
- Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Кріпосного провулку)
- Шовковичній (від Михайла Грушевського до Інститутської)
- Володимирській (від перехрестя з Великою Житомирською до бульвару Тараса Шевченка)
- Рильському провулку (від перехрестя з Стрілецькою до Володимирської)
- Ярославовому Валу (від Івана Франка до Володимирської)
- Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського провулка)
- Миколи Лисенка (від Богдана Хмельницького до Ярославового Валу)
- Богдана Хмельницького (від Терещенківськоъ до Леонтовича).
Повне обмеження руху з 22:00 і до закінчення заходів на:
- Інститутській;
- Ольгинській;
- Станіславського;
- Городецького;
- Заньковецької;
- площі Івана Франка та в'їздах з довколишніх вулиць.
Також рух буде обмежено на:
- Набережному шосе (від мосту Метро до Дніпровського узвозу),
- Алеї Героїв Крут, Дніпровському узвозі;
- Інститутській (від Садової до Кріпосного провулку),
- Михайла Грушевського (від Європейської площі до Садової),
- Кріпосному провулку,
- Івана Мазепи (до Лаврської),
- Лаврській, Старонаводницькій,
- Хрещатику (від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі),
- Богдана Хмельницького (від Терещенківської до Хрещатика),
- Майдані Незалежності (від Хрещатика до Костьольної),
- Михайлівській вулиці,
- Великій Житомирській (від Михайлівської до Олеся Гончара),
- Садовій.
24 серпня рух обмежать до 22:00 на вулиці Трьохсвятительській (від Михайлівської площі до Європейської площі) і вулиці Липській (від Михайла Грушевського до Інститутської).
Зверніть увагу. Повне обмеження руху на Парковій дорозі (від Петровської алеї до площі Андрія Первозванного) і в'їздах з довколишніх вулиць вже діє .
Наземний транспорт
23 серпня тимчасово заборонять рух транспорту на вулицях Грушевського та Володимирській, повідомили в КМДА. Тому протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 і тролейбусів № 6, 16, 18.
У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:
- автобус № 24 – від Національного музею історії України в II Світовій війні до Європейської площі;
- автобус № 62 від Ботанічного саду ст. м. "Арсенальна";
- тролейбус № 6 від Мінського масиву ст. м. "Лук'янівська";
- тролейбуси № 16, 18 відповідно від вул. Академіка Туполєва і вул. Сошенко до Повітрофлотського шляхопроводу.
23 серпня з 7:00 до закінчення заходів можливі зміни в роботі автобусів №114 і 24. Рух маршрутів буде організовано так.
Автобус № 114 на ділянках:
- від вул. Милославської до Європейської площі;
- від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого".
Автобус № 24 – від залізничного вокзалу "Центральний" до станції метро "Площа Льва Толстого".
Нагадаємо, у Києві в неділю відбулася третя, генеральна, репетиція святкового параду до Дня Незалежності, яка тривала три години. Від попередніх двох вона відрізнялася тим, що учасники були в парадній формі і в ній крім українців брали участь військовослужбовці з країн-союзниць. Найяскравіші кадри дивіться в нашому матеріалі.
Зазначимо, в Україні в День Незалежності крім військового параду на Хрещатику 24 серпня відбудеться також річковий парад.