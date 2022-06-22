Наближаємо перемогу. Де в столиці можна знайти й доторкнутися до Привида Києва

У Києві з'явилася ще одна мініскульптура з проєкту "Шукай!". Це легендарний Привид Києва. Бронзову мініатюру встановили на фасаді будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 56-а. Загалом у столиці вже встановлено 37 бронзових символів міста.

Реклама

Як створювався Привид Києва

Ідея створити мініатюрну скульптуру Привид Києва виникла в перші дні вторгнення російських окупаційних військ, коли з'явилися повідомлення про українського військового льотчика-аса. Пізніше стало відомо, що це збірний образ бійців 40-ї бригади тактичної авіації, які захищають небо над столицею та Київською областю.

"Коли я прочитала про Привида Києва, написала у соціальних мережах, що ми обов'язково маємо присвятити йому мініскульптурку. Це такий важливий образ для нас, українців. Він дає надію та почуття захищеності, адже над нашими головами є сміливі та такі досвідчені воїни", – розповіла Юлія Бевзенко, автор проєкту "Шукай!".

До роботи над мініатюрою Юлія залучила скульптора Ганну Роздорожнюк з Хмельницького. Саме у це місто автор проєкту "Шукай!" тимчасово переїхала у перші тижні війни. А до Києва повернулася з готовим макетом, з якого скульптурку виготовили у бронзі.

Реклама

Прикмета скульптурки: щоб прискорити нашу перемогу – треба доторкнутися до Привида Києва

"Навіть під час війни місто має працювати та розвиватися. Вважаю, що це піднімає бойовий дух українців. І легендарний Привид Києва – це натхненний символ. Юлія написала пост, що планує зробити таку скульптурку. І я просто у коментарях написав, що хочу підтримати цю ідею", – розповідає меценат мініскульптури Антон Босенко.

У піснях, коміксах та у бронзі

До речі, про Привида Києва вже написали пісню. Столичні комунальники присвятили йому квіткову інсталяцію. Національний банк України працює над монетою з зображенням льотчика-героя, що увійшла до серії, присвяченої загальнонаціональному опору російським загарбникам. У Японії про Привида Києва намалювали комікс.

Реклама

Цікаво, що поруч з Привидом Києва встановлені мініскульптурки Серце Амосова, Київський велосипедист, Карета швидкої допомоги, Гелікоптер Сікорського, Золоті ворота та Київський комп'ютер. І з них можна скласти маршрут для пішохідної прогулянки. Біля кожної мініатюри є табличка з QR-кодом, за допомогою якого можна дізнатися про символи Києва.

Раніше ми розповідали про старт великої дерусифікації. У Києві можуть з'явитися вулиці Махова, Героїв полку "Азов" та Чорнобаївська. У столиці розпочали голосування, щоб прибрати назви, пов'язані з Росією.