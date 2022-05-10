Проїзд у Києві знову буде платним

В Києві відновлюють плату за проїзд у громадському транспорті / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відновлять обов'язкову оплату проїзду у громадському транспорті. Вона буде такою ж, як і до початку війни. Таке рішення допоможе наповнювати міський бюджет столиці.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

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Мер столиці пояснив таке рішення необхідністю платити за електроенергію та виплачувати зарплатню працівникам комунальних підприємств.

"Ми розуміємо, що велика кількість зараз енергоносіїв, які нам необхідні: і електроенергія, і заробітна платня нашим комунальним підприємствам, працівникам, і можу сказати чесно, місто не потягне, тому що бюджет має наповнюватися, і ми вже переходимо до платного проїзду громадським транспортом", – сказав Кличко.

Водночас він не зміг підтвердити точну дату відновлення оплати проїзду в столиці. Кличко лише сказав, що вартість залишиться такою ж, якою була до початку повномасштабного вторгення РФ 24 лютого.

Коли кияни можуть повернутись додому

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому, звідки було рекомендовано евакуюватися у перші дні нападу Росії на Україну.

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"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде поступово повертатися до столиці", – так Віталій Кличко вперше прокоментував, коли мешканцям Києва можна буде повертатись додому.

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