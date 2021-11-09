Прогулянки під час карантину. Ми дізналися, де тепер вхід до музею Пирогово і що там можна подивитися

На вихідні можна вирушити до музею просто неба Пирогово. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві достатньо цікавих місць, де можна з користю провести час. Сайт "Сьогодні" радить піти до Національного музею народної архітектури та побуту просто неба у Пироговому. Тут можна годинами гуляти між старовинними українськими хатами, слухати народних музикантів, вивчати побут українців та покуштувати страви національної кухні. Територія музею гігантська, і тут легко відпочити від міської метушні.

Чим зайнятися?

Тут можна вдосталь покататися на велосипеді, конях, добре прогулятися пішки, смачно поїсти і взяти участь у народних забавах.

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А закохані можуть провести обряд вінчання в одній із старовинних дерев'яних церков, що діють! Їх тут шість.

Змінився вхід

Тим, хто вирішить вирушити до Пирогово, слід знати, що головний вхід до музею наразі закрили на ремонт. Потрапити на територію можна праворуч від центрального входу: тут розмістилася тимчасова каса та працюють контролери, які перевіряють у відвідувачів наявність вхідних квитків.

"Нині триває ремонт головного входу до музею. Ми плануємо відкрити його наступного року до свята Великодня. Головний вхід до музею не змінить своїх розмірів, але стане зручнішим для відвідувачів. Його оснастимо сучасними касовими апаратами та пропускною системою. Буде обладнано місце для відпочинку відвідувачів під навісом", – розповіла сайту "Сьогодні" Оксана Старак-Повякель, гендиректор музею.

Сотні експонатів

На території київського скансену (етнографічний комплекс, музей просто неба) встановлено близько 300 пам'яток архітектури XVI-XX століть. Традиційні житлові та господарські будівлі включають будинки, комори, млини, колодязі та інші атрибути старовинного українського села. Найстарішим архітектурним експонатом є будинок із села Самари Волинської області (1587 р.).

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Хто і коли збудував

Рішення про створення музею в Пирогово було ухвалено 6 лютого 1969 року.

Створенням музею впродовж семи років займався академік Петро Тронько. Експонати до Києва звозили з усіх регіонів України. Своїх перших відвідувачів музей прийняв 1976 року.

На території у 112 гектарів можна побачити ландшафти Карпат, Полтавщини, Поділля та навіть Криму.

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Що рекомендують подивитись?

Церква архістратигу Михаїла. Храм перевезено до музею із села Дорогинка Фастівського району Київської області у 1971 році. Вона вважається найстарішою в музеї.

Церква Покрови Богородиці 1792 року побудови. Її привезли до музею із села Канора Закарпатської області. Це яскравий взірець лемківської школи храмового будівництва.

На Поліссі варто подивитися на господарство древніх бджолярів. Біля вуликів виходять чудові фото навіть узимку. А деякі із старовинних вуликів встановлені на гілках дерев.

На середній Наддніпрянщині можна побачити будівлю старовинної сільської школи. Тут можна побачити, як були обладнані класи і в яких умовах навчалися наші предки.

Також варто заглянути до хати із села Шевченкове – це будинок рідного дядька Тараса Шевченка.

Музей у Пирогово продовжує приймати гостей. Фото: Олександр Марущак

Чи є обмеження?

Люди купують квитки та просто заходять на територію музею. Відвідувачів просять гуляти у масках та дотримуватися безпечної дистанції.

У музеї кажуть, що вхід на їхню територію вільний – на вході не перевіряють сертифікати про вакцинацію. Вони потрібні лише в тому випадку, якщо відвідувачі захочуть зайти до храмів музею.

Там додають, що на роботу виходять лише вакциновані співробітники.

Скільки коштує квиток?

Вартість вхідного квитка для дорослих – 100 гривень;

дітям віком від 6 до 9 років – 25 гривень;

діти віком від 10 до 17 років, студенти, пенсіонери – 50 гривень.

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