Куля влучила у серце. У парку Києва знайшли мертвого лебедя (фото)

При розтині у тілі птахи виявили велику кулю / Фото: Колаж: Сьогодні

У столичному парку "Наталка" місцеві жителі знайшли страшну знахідку – мертвого лебедя шипуна, тіло якого плавало у воді. Нагадаємо, що тут оселилося дуже багато лебедів та опіку над ними взяли столичні комунальники.

Спочатку думали, що птах помер через те, що його перегодували.

Як пояснили активісти, на воді біля парку плавала група лебедів, а цей лебідь тримався окремо. Тіло шипуна передали для розтину спеціалістам Київського зоопарку. Виявилось, що лебедя підстрелили.

Фахівці провели розтин

Під час розтину в тілі птахи виявили велику кулю від пневматичної рушниці, вона дійшла до серця. За версією експертів, тіло птаха пробуло у воді 4-6 тижнів.

Фото 18+

Кулю знайшли у серці птиці

Хто міг зробити таке, невідомо.

Парадокс: одні люди поспішають до парку "Наталка", щоб виявити сердечність та погодувати лебедів, а інші – підло стріляють у беззахисного птаха.

Хто стріляв – невідомо

Де можна зустріти лебедів та качок у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться праворуч від входу на ВДНГ (ст. метро "Виставковий центр").

Качки облюбували більше місць:

озеро Сонячне;

озеро Тельбін;

Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-матері;

Озеро у Відрадному парку;

Йорданське озеро на Оболоні;

Китаївські ставки в парку "Феофанія";

Парк Партизанської слави.

Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові, наприклад, перлову крупу, ячмінь.

Слід пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але в той же час – недоїдання і навіть крила ангела (деформації крил).

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