У київському парку оселилася зграя білосніжних лебедів – хто за ними стежить (фото)

Лебеді, які нещодавно оселилися у київському парку "Наталка", отримали опікунів. Тепер фахівці стежитимуть за станом птахів та підгодовуватимуть їх правильною зерновою сумішшю.
Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуд".
Ветеринари кажуть, що українська зима лебедям не страшна – пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води.
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"Маючи жировий запас, що є природним утеплювачем і "продовольчим запасом", пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води. Лебеді знаходять собі їжу в місцях зимівлі, якщо її немає – міняють водойму", – йдеться у повідомленні.
Де можна зустріти лебедів та качок у Києві?
Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу на ВДНГ (ст. м. "Виставковий центр").
Качки вибрали більше місць:
- озеро Сонячне;
- озеро Тельбін;
- Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-матері;
- Озеро у Відрадному парку;
- Йорданське озеро на Оболоні;
- Китаївські ставки в парку "Феофанія";
- Парк Партизанської слави.
Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові, наприклад, перлову крупу, ячмінь.
Слід пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крила ангела" (деформації крил).
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