У київському парку оселилася зграя білосніжних лебедів – хто за ними стежить (фото)

Пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води, а ось їжу добувати їм складно

У столиці над зграєю пернатих взяли опікунство / Фото: Колаж: Сьогодні

Лебеді, які нещодавно оселилися у київському парку "Наталка", отримали опікунів. Тепер фахівці стежитимуть за станом птахів та підгодовуватимуть їх правильною зерновою сумішшю.

Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуд".

Реклама

Ветеринари кажуть, що українська зима лебедям не страшна – пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води.

За станом птахів слідкуватимуть / Фото: Киев Сейчас

"Маючи жировий запас, що є природним утеплювачем і "продовольчим запасом", пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води. Лебеді знаходять собі їжу в місцях зимівлі, якщо її немає – міняють водойму", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Зима лебедям не страшна

Де можна зустріти лебедів та качок у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу на ВДНГ (ст. м. "Виставковий центр").

Качки вибрали більше місць:

Реклама

озеро Сонячне;

озеро Тельбін;

Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-матері;

Озеро у Відрадному парку;

Йорданське озеро на Оболоні;

Китаївські ставки в парку "Феофанія";

Парк Партизанської слави.

Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові, наприклад, перлову крупу, ячмінь.

Слід пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крила ангела" (деформації крил).

Раніше ми писали: