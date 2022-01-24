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У київському парку оселилася зграя білосніжних лебедів – хто за ними стежить (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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24 січня, 14:12
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Пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води, а ось їжу добувати їм складно
У столиці над зграєю пернатих взяли опікунство
У столиці над зграєю пернатих взяли опікунство / Фото: Колаж: Сьогодні

Лебеді, які нещодавно оселилися у київському парку "Наталка", отримали опікунів. Тепер фахівці стежитимуть за станом птахів та підгодовуватимуть їх правильною зерновою сумішшю.

Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуд".

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Ветеринари кажуть, що українська зима лебедям не страшна – пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води.

За станом птахів слідкуватимуть
За станом птахів слідкуватимуть / Фото: Киев Сейчас

"Маючи жировий запас, що є природним утеплювачем і "продовольчим запасом", пернаті спокійно переносять низькі температури повітря та води. Лебеді знаходять собі їжу в місцях зимівлі, якщо її немає – міняють водойму", – йдеться у повідомленні.

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Зима лебедям не страшна
Зима лебедям не страшна

Де можна зустріти лебедів та качок у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу на ВДНГ (ст. м. "Виставковий центр").

Качки вибрали більше місць:

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  • озеро Сонячне;
  • озеро Тельбін;
  • Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-матері;
  • Озеро у Відрадному парку;
  • Йорданське озеро на Оболоні;
  • Китаївські ставки в парку "Феофанія";
  • Парк Партизанської слави.

Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові, наприклад, перлову крупу, ячмінь.

Слід пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крила ангела" (деформації крил).

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