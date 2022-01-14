Розстріляв знайомого з автомата: під Києвом чоловіка оголосили у розшук (відео)

У центрі Білої церкви сталася НП – місцева мешканка знайшла невідомого чоловіка з вогнепальним пораненням живота. Копи розшукують підозрюваного – Хоменко Євгена Валерійовича.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Ярослава Мудрого.

"Тієї ночі 50-річний потерпілий відпочивав в одному із розважальних закладів міста. Згодом у нього із новим знайомим, з яким вони разом вживали алкогольні напої, трапився конфлікт. В подальшому чоловік дістав зі свого автомобіля вогнепальну зброю та здійснив один постріл вгору. Після цього він пішов вслід за новим знайомим, двічі у нього вистрілив та втік з місця події", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували у з вогнепальним пораненням попереку медики. Наразі стан потерпілого стабільний.

Що загрожує тому, хто стріляв

Слідчі повідомили зловмисника про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Євген Хоменко – народився 5 жовтня 1993 року в Донецьку, приватний підприємець, не одружений.

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