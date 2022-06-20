Рубан розкрив деталі масового отруєння шаурмою у Києві

Рубан розповів, скільки людей отруїлися шаурмою/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Києві з'явилися випадки отруєння шаурмою. У Держпродспоживслужбі столиці кажуть, що перший випадок отруєння зафіксовано ще в четвер.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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"На цю мить зареєстровано 23 випадки отруєння шаурмою. Серед постраждалих троє дітей. Швидкопсувну їжу продавали з двох кіосків у Дарницькому районі столиці — на проспекті Бажана та вулиці Анни Ахматової. Люди отруїлися м'ясом, яке додавалося в шаурму. Зараз підприємство, яке торгувало зіпсованим товаром, зачинене. Все обладнання демонтовано", — розповів сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, діагноз сальмонельоз підтвердився у 60% тих, хто отруївся.

"За даним випадком порушено кримінальне провадження. Проводяться слідчі дії. Також здійснюються заходи щодо недопущення реалізації цього м'яса на території Києва. Планується масова перевірка по місту кіосків з шаурмою. Також будемо перевіряти точки, де можуть продавати інші швидкопсувні продукти. При такій спеці всі підприємці повинні дотримуватися температурного режиму. На жаль, пів року ця проблема не контролювалася через введення воєнного стану", — додає Олег Рубан.

Що було раніше?

У Києві кілька людей отруїлися шаурмою і потрапили до лікарні. Виявлено три точки продажу неякісного продукту, у лікарні опинилися 19 людей. Про це повідомив Київський міський центр контролю та профілактики захворювань.

До Деснянського МВ ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" надійшло два екстрених повідомлення на гастроентероколіт. Люди захворіли 19 червня. У той же день звернулися за медичною допомогою та були госпіталізовані.

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Виявилося, що випадки пов’язані з вживанням шаурми, придбаної в павільйонах за адресою Ахматової,44 та Урлівська, 11 у Дарницькому районі.

Також стало відомо, що с 16 по 20 червня надійшло 20 екстрених повідомлень, у т.ч. 3 серед дітей до 17 років, з приводу захворювання на кишкову групу інфекцій, пов'язаних з вживанням шаурми з третьої точки — на проспекті Бажана, 3. Серед хворих госпіталізовано 19 осіб, одна дитина — відмова.

Всі хворі бактеріологічно обстежені на кишкову групу інфекцій. У 12 випадках виділено збудник сальмонельозу, матеріал решти пацієнтів знаходиться в роботі.

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При проведенні епідрозслідування працівник павільйону з продажу шаурми не допустив фахівців на об'єкт та зник в невідомому напрямку.

Розпочато епідеміологічне розслідування. Відповідна інформація була надіслана заступнику голови Київської міської державної адміністрації, до Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради та Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.

Фахівці ЦКПКХ МОЗ попереджають, що стихійне та безконтрольне розташування об'єктів громадського харчування несе загрозу життю та здоров’ю мешканців, гостей столиці, особливо в умовах воєнного стану під час повномасштабного вторгнення РФ.

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