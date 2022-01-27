З трирічною дитиною на руках: у Києві мати намагалася стрибнути з 12-го поверху (відео)

32-річна уродженка Кропивницького мало не вбила себе та дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві мати із трирічним сином намагалася зістрибнути з 12-го поверху багатоповерхівки. Понад годину поліцейські вели з нею переговори, а в цей час рятувальники зняли її з парапету і затягли всередину.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

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До поліції звернулася бабуся дитини.

"З моменту надходження виклику я по телефону розмовляв з жінкою, аби у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище. Я постійно відволікав жінку різними питаннями та цікавився, де її син, просив не робити летальних кроків, пропонував допомогу", – розповідає тимчасово виконуючий обов'язки начальника Дарницького управління поліції Олександр Савчук.

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Співробітники ДСНС зламали двері, жінку виявили на балконі.

Хлопчика передали лікарям, його життю нічого не загрожує. Він був наляканий діями матері.

Що їй загрожує

32-річну уродженку Кропивницького затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Наразі жінці готують повідомлення про підозру. Їй загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

"У рамках досудового розслідування затриманій буде призначено ряд медичних експертиз, аби визначити стан осудності у момент скоєння злочину. Триває досудове розслідування", – додав Олександр Савчук.

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