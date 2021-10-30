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СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

Самогубство під Києвом: хлопець стрибнув із моста на лобове скло фури (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 жовтня, 15:40
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У поліцію про подію повідомив водій вантажівки, на яку приземлився постраждалий
Юнак попередив матір, що не повернеться
Юнак попередив матір, що не повернеться / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вночі, близько 2 години у Білій церкві стався трагічний випадок. З мосту на лобове скло автомобіля стрибнув невідомий чоловік.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції у Facebook.

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У поліцію повідомив сам водій, який їхав за кермом вантажівки MAN у напрямку до Одеси.

"16-річний хлопець напередодні посварився у телефонній розмові зі своїм вітчимом через побутові негаразди. Пізніше юнак зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться", – йдеться у повідомленні.

НП сталася вночі у Білій церкві
НП сталася вночі у Білій церкві / Фото: Нацполиция

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Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "Самовбивство". Правоохоронці з'ясовують усі обставини НП.

Найчастіші причини самогубств серед підлітків

Останнім часом у столиці почастішали спроби самогубства у підлітків.

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За інформації BBC, основними причинами самогубств серед неповнолітніх є конфлікти з батьками, у школі та нерозділене кохання. Крім того, на такий крок можуть спонукати в соціальних мережах. Саме "групи смерті" можуть змусити дитину вчинити самогубство.

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