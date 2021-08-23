Найбільший Державний прапор піднімають у Києві: онлайн-трансляція

Підняття прапора в Києві. Фото Дмитро Гордійчук, "Сегодня"

В День Державного Прапора в Києві ветерани АТО і ООС піднімають найбільший Державний стяг. Захід проходить на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

День Державного Прапора вперше відзначають на цій локації і вибрали її не випадково – минулого року тут був відкритий меморіал з найбільшим прапором. Крім того, з Печерських пагорбів український стяг видно здалеку. У заході візьмуть участь мер Києва Віталій Кличко та інші представники столичної влади, а також взвод роти Почесної варти.

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Раніше до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України був встановлений новий тризуб на флагштоку найбільшого Державного прапора. Конструкція оновленого тризуба легша і оснащена поворотним механізмом. Сам флагшток зараз є найбільшим в Україні. Його висота становить близько 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, протягом святкових днів, 23-25 серпня, у Києві змінюється графік роботи міського транспорту. З усіма змінами можна ознайомитися тут.