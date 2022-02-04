Шкарлета усунуть з посади? Що пообіцяли студентам Могилянки (відео)

Акція протесту розпочалася о 9 ранку / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 4 лютого, у Києві під стіни Кабміну на акцію протесту вийшли студенти Києво-Могилянської академії, які вимагали відставки міністра освіти Сергія Шкарлета з посади. Зі студентами поспілкувався прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Що пообіцяли студентам

"Ми озвучили одну головну вимогу про відставку міністра Сергія Шкарлета з посади. Прем'єр-міністр сказав, що він на боці студентів. Ми не отримали прямої позиції прем'єра про відставку Шкарлета, але він запевнив, що розпочинає політичні консультації з Верховною Радою щодо звільнення Сергія Шкарлета", – заявляють студенти.

Також вони пообіцяли виходити на мітинги, якщо це буде потрібно.

Що відомо про скандал

27 січня у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів президента вишу. За посаду боролися два кандидати.

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Проте Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду, незважаючи на обраного переможця. Все через порушення під час голосування. У навчальному закладі через цю ситуацію спалахнув скандал.

Міністерство освіти та науки вирішило відкликати наказ про проведення нових виборів президента Києво-Могилянської академії. Проте студенти продовжують вимагати відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти через підтасовування фактів.

"Ми проситимемо про відставку Сергія Шкарлета з посади міністра освіти України через його наступ на нашу автономію, на університетський процес та підтасовування фактів", – стверджує голова студентської колегії Руслан.

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