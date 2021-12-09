Сильний туман та ожеледиця. Кияни попередили про складну ситуацію на дорогах

У столиці продовжує погіршуватися погода / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві до кінця доби 9 грудня вночі та вранці 10 грудня збережеться туман. Видимість буде до 200-500 метрів; ожеледиця на дорогах та рівень небезпеки, жовтий.
Про це попереджає Укргідрометцентр.
Дотримуйтесь рекомендацій під час ожеледиці
Поради водіям:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах і ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але й тяжких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко сісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- будьте уважні та на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині – переходити дорогу лише у певних місцях на дозволений сигнал світлофору.
Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років
У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.
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