Сильний туман! Синоптики попереджають киян про погіршення погоди

У столиці прогнозують сильний туман / Фото: Колаж: Сьогодні

Вночі та вранці 28 листопада у Києві синоптики передають сильний туман. Видимість буде 200-500 м. А також – І рівень небезпеки, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Фахівці рекомендують водіям під час водіння у тумані слідувати наступним порадам:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;

дотримуватись безпечної дистанції з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

На Київ насуваються хуртовини та морози

До Києва прийдуть справжні холоди вже 6 грудня. Тоді ж очікуються снігопади.

За прогнозом синоптиків, до 6 грудня у Києві буде мінлива погода з дощами. Але вже з 6 грудня у столиці похолодає. Так, уночі очікуються хуртовини, а вдень буде не більше 0 градусів.

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7 грудня опадів не очікується, а вдень буде не вище -2, вночі температура повітря опуститься до -5 градусів. 8 грудня вночі буде мороз до -8, а вдень -4 градуси. Надалі морози посиляться, а опадів не буде.

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