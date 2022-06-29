Синоптики попередили киян про різке погіршення погоди – де рятуватися

У Київ насувається негода. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 29 червня, жителів Києва та області попередили про погіршення погодних умов. Так, у столицю прийдуть дощі та грози. Також очікується перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

Реклама

За даними Українського гідрометеорологічного центру, вдень 29 червня очікуються грози, а в окремих районах області – град та поривчастий вітер до 15-20 м/с.

Рівень небезпечності – I, жовтий.

"Будьте обережні. Нагадуємо, під час потужного вітру щільно закривайте вікна будинків, а на вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач", – наголосили у Київській ОДА.

Дивовижне природне явище змусило киян запанікувати

Увечері, 28 червня, мешканців столиці України налякали гучні звуки. Однак насправді це виявилися не вибухи та чергові обстріли з боку російських окупантів, а грім і блискавка. Гучні звуки налякати жителів Київщини, але не варто було боятися.

Реклама

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні та Києві завтра, 30 червня.