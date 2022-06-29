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Дивовижне природне явище увігнало киян у паніку (фото, відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 червня, 00:09
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Гучні звуки вже встигли злякати мешканців столиці України
Мешканці столиці злякалися гучних звуків у небі.
Мешканці столиці злякалися гучних звуків у небі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Увечері 28 червня мешканців столиці України налякали гучні звуки. Однак насправді це виявилися не вибухи та чергові обстріли з боку російських окупантів, а грім і блискавка.

Гучні звуки вже встигли злякати жителів Київської області, але не варто боятися, зазначає Telegram-канал "Україна 24",

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"Можливо буде дощ, але це не точно", – йдеться в повідомленні.

Також на негоду відреагували й у соцмережах:

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Мешканців столиці закликали не панікувати:

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Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні та Києві завтра, 29 червня.

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Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

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Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
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