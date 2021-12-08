Синоптики розповіли, чого чекати від погоди у Києві завтра: буде небезпечно (мапа)

Погода в Києві на 9 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 9 грудня, у Києві очікуються місцями невеликі опади, дощ або мокрий сніг.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Температура повітря у столиці буде невисокою.
"Температура недалеко відбігатиме від нуля", – стверджує Наталія Діденко.
На вулиці слизько та налипання мокрого снігу.
Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років
У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтеплішихз 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.
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