"Скажи ні COVID-фашизму". У Києві проходить Марш антивакцинаторів – трансляція (оновлюється)

У Києві сьогодні відбувається акція противників вакцинації проти коронавірусу. Серед гасел – "За відновлення правопорядку в Україні!", "За заборону примусової медицини!", "За належну освіту наших дітей!", а також "Скажи ні COVID-фашизму".
Сайт "Сьогодні" стежить за всіма подіями. Що вимагають мітингувальники:
- Скасування карантину та примусової вакцинації.
- Створення народної комісії для моніторингу.
- Закликають розпочати розслідування та дізнатися, чим вакцинують людей.
11:27: Блогер Олена Фаіст, яка бере участь у мітингу, заявила про фінансову підтримку з Москви.
"Ми єдиний народ", – сказала Фаіст.
11:26: Наразі мітингувальники повернулися під ВР, дороги знову відкриті для проїзду, виступають спікери. Акція відбувається мирно.
11:06: Акція протесту противників вакцинації є глузуванням з медпрацівників та родичів громадян, які померли від коронавірусу, заявив на брифінгу сьогодні міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"Це глузування з наших медиків і з родин, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID. У реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. Не вірте фейкам. Не слухайте порад у соцмережах. Користуйтеся лише перевіреною інформацією", – заявив міністр.
10:45: Як повідомив організатор мітингу Остап Стахов у Telegram, об 11:00 планують Віче біля ВР.
10:15: Силовики приїхали до ВР через мітинг.
10:01: На вулиці Грушевського мітингувальники перекрили рух.
9:05 : Антивакцинатори заблокували Верховну Раду з усіх боків
8:24: Мітингувальники перекривають центральні вулиці. Список заблокованих вулиць величезний. О 10.45 планують зібратися біля ВР.
8:01 : В Івано-Франківську поліція не пустила автобус до Києва на марш антивакцинаторів. Вони не мали ніяких Covid-документів.
Антивакцинатори перекрили низку доріг – де пробки
Перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
- вул. Паркова, 35.
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