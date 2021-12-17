Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Інші новини

Померла за лічені секунди: у Києві вантажівка збила пенсіонерку

Валентина Шаповал
17 грудня, 18:26
Поліцейські вже розпочали досудове розслідування за цим фактом

Жінка померла на місці / Колаж "Сьогодні"

У Києві вантажівка Volvo на смерть збила пенсіонерку. Жінка зненацька вийшла на дорогу.

Про це повідомляє поліція Києва.

Подробиці аварії

46-річний водій вантажівки наїхав на 81-річну жінку. Вона раптово вийшла на проїжджу частину. Жінка померла на місці від отриманих травм під час аварії.

Що кажуть у поліції

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Винуватець може бути позбавлений волі на 7 років.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечноїшвидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне управління – 5%.

Раніше ми повідомляли: