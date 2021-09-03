SkyUp буде літати з міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Лодзь: розклад рейсів

Європейська карта польотів розширюється. Фото: колаж "Сьогодні"

З 20 вересня авіакомпанія SkyUp почне виконання рейсів за маршрутом Київ – Лодзь – Київ з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Польоти будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках та середах.

Про це повідомляє Skyup.aero.

Вильоти як з Києва, так і зворотні з Лодзі заплановані на зручне вечірній час.

Квитки вже доступні на сайті skyup.aero:

Київ – Лодзь від 754 грн

Лодзь – Київ від 703 грн

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Правила в'їзду в Республіку Польща

Зараз Польща ще не відкрила повністю кордону для українців, однак деякі категорії населення мають право відвідувати країну.

Серед них громадяни:

які є подружжям або дітьми громадян Польщі, або перебувають під постійною опікою громадян Польщі;

мають Карту Поляка;

мають право на постійне або тимчасове проживання на території Польщі;

мають право на виконання робіт на території Польщі на тій же основі, що і громадяни Польщі, мають дозвіл на працевлаштування або підтвердження наміру виконання сезонних робіт, підтвердження доручення на виконання робіт іноземцю на території Польщі, які виконують роботу на території Польщі або надають документи, які підтверджують, що виконання роботи почнеться відразу після перетину кордону;

здобувають освіту в Польщі (учні, студенти, слухачі, здобувачі післядипломної освіти, докторанти)

є вченими, які проводять дослідження на території Польщі;

члени сімей (подружжя, діти) громадянина Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарії;

мають дозвіл на постійне проживання або карту довгострокового резидента країни-члена Європейського Союзу, Європейської Угоди про вільну торгівлю (EFTA) – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарії, або члени їх сімей (подружжя, діти), які в'їжджають до Польщі з метою транзиту через її територію;

мають польську національну візу з метою репатріації або візу з метою прибуття в Польщу в якості члена найближчої сім'ї репатріанта;

прибувають до Польщі в якості спортсмена, члена тренувального штабу, лікаря, фізіотерапевта або судді, в зв'язку з участю в міжнародних професійних спортивних змаганнях;

в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої з метою попрацювати з гуманітарних причин, представляє інтерес для Польщі, або є її міжнародним зобов'язанням;

в'їжджають до Польщі на підставі візи, виданої для участі в програмі Poland. Business Harbour.

Раніше ми писали, коли закінчать ремонт дороги від Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

А також про те, що в "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max.