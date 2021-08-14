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У "Борисполі" затримали двох українців з партією iPhone 12 Pro Max на 1 млн гривень (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
14 серпня, 13:13
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Сучасні ґаджети пасажири рейсу поклали у валізи та ручну поклажу
Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів / Фото: колаж "Сьогодні"
Всього у багажі українців 1991 та 1992 року народження знайшли 25 телефонів / Фото: колаж "Сьогодні"

У "Борисполі" затримали двох українців, які намагались нелегально перевезти через кордон партію нових телефонів iPhone 12 Pro Max.

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Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Товари вдалося виявити завдяки взаємодії прикордонників та митників, які діяли за інформацією оперативно-розшукового підрозділу Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", – йдеться у повідомленні.

Телефони пасажири рейсу, який прилетів з міста Дубай, поклали у валізи та ручну поклажу. Прикордонники знайшли у українців 1991 та 1992 року народження 25 телефонів iPhone, загальна сума оцінки яких сягає 1 мільйона гривень.

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Фото: Державна прикордонна служба України
Фото: Державна прикордонна служба України

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