Смертельна ДТП під Борисполем: семеро дітей сиділи в багажнику легковика (фото)

Шестеро людей отримали важкі травми і зараз госпіталізовані – у них політравми та черепно-мозкові

В цей автомобіль примудрилися набитися 16 пасажирів. Фото: Нацполіція області/Facebook

На дорозі Мартусівка – Проців у Бориспільському районі 33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Vоlkswagen-Golf. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні" в поліції, він виїхав на ґрунтовку і перекинувся на дах.

"В авто було 16 людей, – розповіла нам речник поліції Київської області Ірина Прянишникова. – Шестеро людей отримали важкі травми і зараз госпіталізовані, у них політравми та черепно-мозкові. Також стало відомо, що загинули водій і його пасинок. В цілому в багажнику авто сиділи семеро дітей, на їх батьків складено протоколи про неналежне виконання батьківських обов'язків. Одна дитина знаходиться в реанімації".

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

За попередньою інформацією відомо, що водій звернув на гравій, після чого автомобіль перекинувся на дах.

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За даним фактом слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового затримання. Відносно батьків будуть складені адміністративні матеріали. Слідство триває.

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