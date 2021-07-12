У Київській області перекинувся авто з дітьми: двоє загиблих (фото, відео)

Співробітникам ДСНС довелося деблокувати автомобіль – на місці працювало вісім рятувальників

На снимке - место аварии. Фото: коллаж "Сьогодні"

У Київській області сталася смертельна ДТП. В результаті загинуло двоє людей.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва.

Біля села Ревне Бориспільського району перекинувся легковий автомобіль на дах.

Місце аварії. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

"В автомобілі знаходилося 12 чоловік, з них чотири дитини. Загинули двоє людей, з них одна дитина. Троє госпіталізовані в лікарню, з них дві дитини", – пишуть у відомстві.

ДТП сталося в Бориспільському районі. Фото: dtp.kiev.ua/Facebook

Для деблокування від ДСНС залучалося вісім чоловік і дві одиниці техніки.

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Як стало відомо, постраждалі поверталися з пляжу.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області сталася велика дорожня аварія з приміською маршруткою Київ – Пісківка, транспортний засіб перекинувся разом з пасажирами.

Минулого місяця в Бучі відбулося ДТП за участю двох вантажівок і легковика, постраждали чотири людини, серед яких двоє дітей.

Крім того, місяць тому страшна аварія сталася на 32-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський – легковий автомобіль в'їхав у відбійник на повороті в аеропорт "Бориспіль".

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