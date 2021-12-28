Сніг та сильний вітер: прогноз погоди у Києві на 28 грудня (карта)

Цього дня киянам варто тепло одягатися та бути обережними на дорогах/Колаж: "Сьогодні"
У вівторок, 28 грудня, у Києві прогнозують вологу та морозну погоду. Крім того, у столиці оголошено перший рівень небезпеки через сильний туман та ожеледицю.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Києві очікується сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -6 градусів. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.
Через морозну погоду та сніг у столиці очікується ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
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