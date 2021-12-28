Сніг та сильний вітер: прогноз погоди у Києві на 28 грудня (карта)

Цього дня киянам варто тепло одягатися та бути обережними на дорогах/Колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 28 грудня, у Києві прогнозують вологу та морозну погоду. Крім того, у столиці оголошено перший рівень небезпеки через сильний туман та ожеледицю.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні в Києві очікується сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -4 до -6 градусів. Вітер — північно-східний, 7-12 м/с.

Через морозну погоду та сніг у столиці очікується ожеледиця!

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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