Снег и сильный ветер: прогноз погоды в Киеве на 28 декабря (карта)

В этот день киевлянам стоит тепло одеваться и быть осторожными на дорогах/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 28 декабря, в Киеве прогнозируют влажную и морозную погоду. Кроме того, в столице объявлен первый уровень опасности из-за сильного тумана и гололеда.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве ожидается снег. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

Из-за морозной погоды и снега в столице ожидается гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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