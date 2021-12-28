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Снег и сильный ветер: прогноз погоды в Киеве на 28 декабря (карта)

Владимир Козырь
28 декабря, 06:30
Сегодня в Киеве ожидаются сложные погодные условия, в частности, гололедица и мороз

В этот день киевлянам стоит тепло одеваться и быть осторожными на дорогах/Коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 28 декабря, в Киеве прогнозируют влажную и морозную погоду. Кроме того, в столице объявлен первый уровень опасности из-за сильного тумана и гололеда.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Киеве ожидается снег. Столбики термометров будут колебаться от -4 до -6 градусов. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с.

Из-за морозной погоды и снега в столице ожидается гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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