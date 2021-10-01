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Зніс відбійник і вилетів в кювет: у Києві в ДТП загинув хлопець

Юлія Гаврилюк
1 жовтня, 09:08
Mini Cooper з незрозумілих причин не впорався з керуванням

У Києві сталася смертельна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч на 1 жовтня в Києві на виїзді з вул. Оноре де Бальзака до проспекту Романа Шухевича Mini Cooper врізався в бордюрний камінь, зніс відбійник, а потім вилетів в кювет.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

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Автомобіль кілька разів перекинувся і наприкінці зупинився в лісосмузі.

Водії, які побачили ДТП, побігли на допомогу, витягли хлопця і перетягнули до узбіччя дороги, щоб викликати швидку допомогу. Але медики "швидкої", які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.

Нагадаємо, що під Києвом сталася потрійна ДТП – мікроавтобус протаранив патрульне авто, яке стояло на узбіччі. Травми отримали чотири особи, в цьому числі двоє поліцейських, які якраз виходили з машини.

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