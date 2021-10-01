Зніс відбійник і вилетів в кювет: у Києві в ДТП загинув хлопець

У Києві сталася смертельна ДТП / Фото: Колаж: Сьогодні
У ніч на 1 жовтня в Києві на виїзді з вул. Оноре де Бальзака до проспекту Романа Шухевича Mini Cooper врізався в бордюрний камінь, зніс відбійник, а потім вилетів в кювет.
Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.
Автомобіль кілька разів перекинувся і наприкінці зупинився в лісосмузі.
Водії, які побачили ДТП, побігли на допомогу, витягли хлопця і перетягнули до узбіччя дороги, щоб викликати швидку допомогу. Але медики "швидкої", які приїхали на виклик, констатували смерть чоловіка.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне водіння – 5%.
Ми писали, що в Польщі 7 вересня в результаті ДТП постраждали семеро українців.
Нагадаємо, що під Києвом сталася потрійна ДТП – мікроавтобус протаранив патрульне авто, яке стояло на узбіччі. Травми отримали чотири особи, в цьому числі двоє поліцейських, які якраз виходили з машини.