Снес отбойник и вылетел в кювет: в Киеве в ДТП погиб парень

В Киеве произошло смертельное ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В ночь на 1 октября в Киеве на выезде с ул. Оноре де Бальзака до проспекта Романа Шухевича Mini Cooper врезался в бордюрный камень, снес отбойник, а затем вылетел в кювет.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Facebook.

Реклама

Автомобиль несколько раз перевернулся и в конце остановился в лесополосе.

Проезжающие водители, которые увидели ДТП, побежали на помощь, вытащили парня и перетащили к обочине дороги, чтобы вызвать скорую помощь. Но медики "скорой", которые приехали на вызов, констатировали смерть мужчины.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Реклама

Мы писали, что в Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семеро украинцев.

Напомним, что под Киевом произошло тройное ДТП – микроавтобус протаранил патрульное авто, которое стояло на обочине. Травмы получили четыре человека, в их числе двое полицейских, которые как раз выходили из машины.