Знову дощі у Києві? Який прогноз дали синоптики на завтра

Яка погода чекає на киян 21 листопада / Фото: Колаж: Сьогодні
У неділю, 21 листопада, синоптики прогнозують у Києві похмурий день без істотних опадів. Як і по всій Україні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Буде хмарна та тепла погода, яка протримається до вечора. При цьому очікується ще й поривчастий вітер.
- Температура – вдень 9-11 градусів, вночі 3-5 градусів тепла.
- Вітер – зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.
- Вологість – 49%.
Погода у столиці 21 листопада / Фото: Укргидрометцентр
Коли буде сніг у Києві?
В цьому році перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.
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