Знову сніг? Синоптики дали прогноз у Києві на 12 лютого

Погода у Києві у суботу, 12 лютого, буде похмурою. Цього дня у столиці прогнозують "плюсову" температуру. Швидкість вітру сягатиме 13 м/с.

Про це повідомляє Gismeteo.

Стовпчики термометрів будуть коливатися від +1 до +2 градусів. Швидкість вітру – 5-13 м/с.

Крім того, у місті передають сніг із дощем.

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені.

Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.