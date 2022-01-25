Знову снігопади: які регіони України незабаром замете

В країні прогнозують вітер / Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні завтра, 26 січня, буде сніжна. На всій території країни прогнозують снігопади. Проте на сильні морози чекати не варто.

Реклама

Про це пишуть Факти.

На півночі України денна температура повітря становитиме близько 4 градусів морозу, а на північному сході близько -7 градусів.

У східних регіонах удень та вночі випаде сніг, вітер південно-західний 3-8 м/сек. Температура повітря вдень зменшиться до -5 градусів.

Реклама

У центральних та південних областях денна температура повітря знизиться до 4 градусів морозу. На Одещині буде -1 до +1 градуса.

У західних областях сніг йтим і вдень, і вночі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Коли в Україні вдарять морози

Погода в Україні в найближчі дні очікується морозна та сніжна. У деяких регіонах буде значне зниження температури. Стовпчики термометрів опустяться до 20 градусів морозу.

Реклама

У понеділок та вівторок, 24-26 січня, в Україні продовжить падати сніг, лише у західних областях без опадів, на дорогах варто очікувати ожеледицю.

25 січня морози у країні посиляться. На півдні та сході вночі до -10 градусів, а вдень до 6 градусів морозу. На решті території вночі від 14 до 9 градусів морозу. На Прикарпатті та Закарпатті вночі місцями до -20. Вдень температура повітря коливатиметься від 10 до 5 градусів морозу.

Раніше ми писали: