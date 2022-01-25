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Буде дуже холодно: погода у Києві 25 січня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 07:00
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Сьогодні у столиці буде хмарно, а також прогнозують "мінусову" температуру
Температура сягатиме 10 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"
Температура сягатиме 10 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у вівторок, 25 січня, протягом всього дня буде похмурою. Увечері очікуються опади. У столиці буде мороз. Температура сягатиме -10 градусів.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні в Києві протягом дня опадів не прогнозуют. Очікується хмарна погода. Увечері йтиме невеликий сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -5 до -10 градусів. Швидкість вітру — 2-3 м/с. Через "мінусову" температуру очікується ожеледиця.

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
  • При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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