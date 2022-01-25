Буде дуже холодно: погода у Києві 25 січня

Сьогодні у столиці буде хмарно, а також прогнозують "мінусову" температуру

Температура сягатиме 10 градусів морозу/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у вівторок, 25 січня, протягом всього дня буде похмурою. Увечері очікуються опади. У столиці буде мороз. Температура сягатиме -10 градусів.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні в Києві протягом дня опадів не прогнозуют. Очікується хмарна погода. Увечері йтиме невеликий сніг. Стовпчики термометрів коливатимуться від -5 до -10 градусів. Швидкість вітру — 2-3 м/с. Через "мінусову" температуру очікується ожеледиця.