Ще одне "мінування"? У Києві повністю перекрили міст Патона

У столиці "замінували" міст Патона / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Наразі на місці перебувають правоохоронці, вони шукають можливу вибухівку.
В управлінні поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що повідомлення про мінування надійшло до колцентру СБУ о 17:00.
Перевірка ще триває, на місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Копи оглядають не лише сам міст, а й прилеглі території.
Не перше "мінування" мосту
На початку листопада 2020 року у Києві невідомий чоловік "замінував" міст Патона та будинок №26 на вулиці Коновальця. За кілька хвилин до мосту Патона приїхали силовики, перекрили рух, після чого на під'їздах до мосту з обох боків утворилися затори.
Через три години копи затримали мінера – ним виявився 27-річний уродженець Чернігівської області.
На суді чоловік визнав свою провину та розповів про те, чому пішов на такі заходи.
"Неодноразово звертався до компетентних органів для набуття статусу учасника АТО, але на його звернення не реагували. З метою привернення уваги до своєї проблеми він вирішив повідомити про замінування під'їзду та мосту Патона. У скоєному щиро кається", — повідомляється у вироку.