Ще одне "мінування"? У Києві повністю перекрили міст Патона

У столиці "замінували" міст Патона / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ввечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

Реклама

Наразі на місці перебувають правоохоронці, вони шукають можливу вибухівку.

В управлінні поліції Києва сайту "Сьогодні" підтвердили, що повідомлення про мінування надійшло до колцентру СБУ о 17:00.

Перевірка ще триває, на місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Копи оглядають не лише сам міст, а й прилеглі території.

Реклама

Не перше "мінування" мосту

На початку листопада 2020 року у Києві невідомий чоловік "замінував" міст Патона та будинок №26 на вулиці Коновальця. За кілька хвилин до мосту Патона приїхали силовики, перекрили рух, після чого на під'їздах до мосту з обох боків утворилися затори.

Через три години копи затримали мінера – ним виявився 27-річний уродженець Чернігівської області.

На суді чоловік визнав свою провину та розповів про те, чому пішов на такі заходи.

Реклама