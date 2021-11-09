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Рік з моменту "мінування" мосту Патона: як склалася доля зловмисника

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
9 листопада, 06:00
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Чоловік пояснив у суді, чому "замінував" міст Патона та один із будинків у столиці
Чоловік визнав свою провину та пояснив, чому "замінував" міст/Колаж: Сьогодні
Чоловік визнав свою провину та пояснив, чому "замінував" міст/Колаж: Сьогодні

Рік тому, на початку листопада 2020 року, у Києві на світанку невідомий чоловік "замінував" міст Патона та будинок №26 по вулиці Коновальця (колишня Щорса). За кілька хвилин до мосту Патона приїхали силовики, перекрили рух, після чого на під'їздах до мосту з обох боків утворилися затори.

Мінер та його незаконні дії

Пізніше мінера встановили. Ним виявився 27-річний уродженець Чернігівської області Володимир А. Як повідомляється у Держреєстрі судових рішень, цей громадянин вранці 1 листопада 2020 року спочатку зателефонував до поліції та повідомив про вибухівку у під'їзді житлового будинку, а через 3 години повідомив у поліцію про "замінування" мосту. Патона. Ще через 3 години його затримали співробітники поліції Печерського району.

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Як склалась доля цього чоловіка, з'ясували "Сьогодні".

Вирок суду

Як повідомляється у вироку, який чоловіку винесла суддя Печерського суду Києва Віта Бортницька, він визнав свою провину та розповів про те, чому пішов на такий крок.

"Неодноразово звертався до компетентних органів для набуття статусу учасника АТО, але на його звернення не реагували. З метою привернення уваги до своєї проблеми він вирішив повідомити про мінування під'їзду та мосту Патона. У скоєному щиро кається", — повідомляється у вироку.

У результаті суд цього року визнав "мінера" винним і засудив його до трьох років в'язниці, але з випробувальним терміном три роки. Тобто якщо він за три роки не вчинить нового злочину, то має шанси залишитися на волі.

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"Мінування" мосту Патона: чи щось змінилося?

Повідомлення про мінування мостів столичні правоохоронці одержують не вперше. Однак жодних дій влада не робить.

Охорони на мостах як не було, так і немає. Чи планує у майбутньому влада щось з цим робити — залишається сподіватися.

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8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

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