Через роки обіцянок. На Майдані Незалежності у Києві замінюють плитку (фото, відео)

В Києві почався ремонт на Майдані Незалежності. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Майдані Незалежності у Києві після багатьох років обіцянок укладають нову плитку. Сайт "Сьогодні" помітив там ремонтників.

Роботи розпочали з боку Хрещатика, де встановлені музичні фонтани. Незабаром з'явиться нова тротуарна плитка.

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На Майдані розпочали класти тротуарну плитку. Фото: Сьогодні/Ігор Сєров

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На Майдані можна було зламати ноги

Минулого року сайту "Сьогодні" в КМДА розповідали, що планують привести Майдан до ладу до ювілею в 2021 році.

Теперішній вигляд головна площа країни набула ще 2001 року, після її глобальної реконструкції. Але догляд за площею бажає кращого – останні кілька років на колоні монумента Незалежності на висоті 10 метрів між позолоченими вензелями росло невелике дерево.

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На боці площі, де встановлено монумент, багато плитки, що відвалилася на сходах, а також глибоких тріщин на граніті. Деякі плити були розбиті в час масових протестів у 2013-2014 роках.

Не краща ситуація і на протилежному боці Майдану. Там від конструкцій відвалилася гранітна плитка, стіни розписані графіті. Тротуар сильно просів у кількох місцях, де збирається вода від фонтанів. Є ділянки, де плитка просто хиталася під час ходьби і стовбичилася під ногами. У темний час доби там можна було запросто зламати ногу, якщо зробиш необережний крок.

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