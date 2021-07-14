Стихійні лиха в Чорнобилі. Вчені розберуться з причинами виникнення великих лісових пожеж

Бюджет проєкту, який розрахований на чотири роки, становить 10 млн євро

Фахівці з усього світу вивчають стратегію управління ризиками пожеж в Європі. Фото: колаж "Сьогодні"

З 1 квітня цього року, в рамках програми ЄС "Горизонт 2020", реалізується проєкт FirEUrisk – розробка глобальної стратегії поводження з природними лісовими пожежами в Європі на базі оцінки ризиків. Впровадження напрацювань цього проєкту знизить ризики великих пожеж у Чорнобилі.

Про це повідомляє пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

Проєкт об'єднує 39 установ-партнерів з усього світу, зокрема представника з України – регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж. Його мета – змінити традиційні підходи до проблеми і розробити глобальну, науково обґрунтовану, стратегію управління ризиками пожеж у Європі.

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"Багатонаціональна команда, до складу якої входять дослідники, практики, політики та громадяни, вивчатиме вразливість та стійкість громад та країн до стихійних пожеж. Знайдені в процесі досліджень нові підходи до проблеми поводження з лісовими пожежами будуть апробовані на пілотних майданчиках та демонстраційних територіях у Північній, Центральній, Східній та Середземноморській Європі", – йдеться в повідомленні.

Бюджет проєкту, який розрахований на чотири роки, становить 10 млн євро.

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Очікувані результати проєкту:

зменшення негативних наслідків пожеж: людських жертв (захворюваність і смертність);

втрат дикої природи;

економічних і культурних втрат.

Заповідник бере участь у проєктах як асоційований партнер Регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж, який представлятиме Україну в консорціумі учасників проєкту.

Очікувані результати для заповідника:

впровадження напрацювань проєкту в Чорнобильській зоні відчуження з метою зниження ризиків великих пожеж;

розробка спеціалізованих продуктів виключно для території зони відчуження.

Раніше ми писали, що екологи розробили новий план для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні.

Нагадаємо, в Чорнобилі виявили дивовижне озеро. За формою воно нагадує людське око, тому дослідники дали назву – "Очі Полісся".