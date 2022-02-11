Столиця "задихається". У Києві посилять контроль за якістю повітря – як будуть моніторити

У місті постійно фіксують украй погане повітря / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві продовжують удосконалювати міську систему моніторингу якості повітря. У всіх районах міста змонтовано 46 датчиків моніторингу якості повітря.
Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) Петро Олєніч.
"Це суттєвий крок до розширення існуючої системи контролю за станом повітря в столиці", – написав Оленич.
На відміну від датчиків громадського контролю, встановлені містом індикативні датчики аналізують повітря за більшою кількістю показників, є сертифікованими, більш точними та інформативними.
За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олега Половинка, система спирається на міську бездротову мережу LoRaWAN для передачі даних. Щоб вона працювала, у кожному районі Києва було встановлено 295 базових станцій.
"На першому етапі тестуємо та налаштовуємо систему, збираємо та аналізуємо інформацію. Цього року плануємо інтегрувати інформацію про стан повітря до Києва Цифрової", – написав Половинко.
У Києві зашкалює рівень забруднення повітря
У Києві постійно фіксують вкрай погане повітря. Столиця часто опиняється у ТОП-рейтингах за рівнем забруднення.
Наприклад, у грудні у повітрі Києва відзначили перевищення гранично допустимих концентрацій (ГДКс.д.) за середньодобовими змістами.
В Україні є два основні джерела забруднення повітря – транспорт та промисловість. Їхнє співвідношення по країні різне. У Києві на автотранспорт припадає 90% забруднення, а на промисловість – 10%. В інших регіонах 35% – транспорт, а 65% – промисловість.
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