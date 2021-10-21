Пов'язав і вкрав велику суму. У Києві чоловік пограбував пенсіонерку (фото)

Чоловікові загрожує до восьми років в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві затримали чоловіка за пограбування пенсіонерки. Зловмисник проник до квартири 83-річної жінки, зв'язав її і забрав 42 000 гривень та майже 2000 євро.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

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Як виявилося, на вулиці Вадима Гетьмана пенсіонерку пограбував місцевий двірник, який проник в квартиру, зірвавши дверний ланцюжок.

"Ми встановили, що зловмисник напідпитку проник до помешкання знайомої та почав вимагати у неї гроші. І хоча жінка зізналася, де лежать заощадження, правопорушник зв’язав їй руки мотузкою та запхав у рот ганчірку. Поки нападник шукав гроші, пенсіонерка скористалася моментом та вибігла на сходовий майданчик, де почала кликати на допомогу. У результаті зловмисник схопив 42 000 гривень і майже 2 000 євро та втік", – розповів начальник Солом'янського управління поліції Іван Жук.

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Особистість встановили

Поліцейські розшукали і затримали правопорушника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 41-річний уродженець Житомирської області.

Гроші виявили під час обшуку у нього вдома / Фото: Нацполиция

Під час обшуку в його будинку вилучили речові докази: гроші, мобільний телефон, банківську картку і документи потерпілої.

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"Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років в’язниці", – додав Іван Жук.

Чоловік працював двірником і був раніше судимий

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