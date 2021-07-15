Тіло хотіли спалити. У Києві злочинці хотіли відібрати квартиру небіжчика (відео)

Зловмисники весь час зберігали тіло померлого в квартирі – поки не закінчили операцію щодо житла

На знімку хабар за перевіз тіла в крематорій і труп. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві банда намагалася приховати муміфіковане тіло померлого пенсіонера для заволодіння його житлом. Вони незаконно підробили договір купівлі-продажу на квартиру на вулиці Теліги, датований 2010 роком і нібито завірений нотаріусом, яка померла в лютому 2021 року.

Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

"Законним власником квартири був киянин 1932 р.н., який помер за невідомих обставин в своїй квартирі і муміфіковане тіло якого тривалий час там знаходилося", – пишуть в повідомленні.

Зловмисники виявили в квартирі тіло дідуся, проте не повідомили про його смерть до правоохоронних органів. Зате розробили злочинний план. А тіло померлого весь час залишалося в квартирі.

Читайте також: Бив по голові, але не розрахував силу: під Києвом вбили людину

Реклама

"Здійснивши оборудку з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири до крематорію для спалення. Для цього учасники групи планували використати підроблене свідоцтво про смерть, відповідно до якого вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року", – додають у відомстві.

Для виконання плану зловмисники підшукали осіб, які за 1000 доларів США погодилися таємно вночі на автомобілі перевезти тіло в спеціальному мішку в крематорій.

Правоохоронці затримали організатора групи та одного з її членів після передачі грошових коштів виконавцю за вивезення тіла. Їм готується повідомлення про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що в Києві на кладовищі жорстоко вбили безпритульного. Правоохоронці оперативно розшукали та затримали зловмисника.