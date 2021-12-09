Тіло вбитого водія BlaBlaCar Познякова знайшли на трасі: нові деталі від СБУ (фото)

СБУ знайшла тіло убитого Тараса Познякова. Фото: колаж "Сьогодні"

4 квітня 2016 року зник водій BlaBlaCar Тарас Позняков. У підсумку СБУ знайшла зниклого чоловіка на трасі під землею.

Про це "Сьогодні" повідомили в пресслужбі СБУ.

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Нові деталі

СБУ отримала інформацію, що місце поховання трупа Познякова перебуває на трасі "Житомир-Київ".

Пошук місця поховання тіла ускладнювався. До пошукових робіт було залучено важку техніку, а також застосовано спеціальне технічне обладнання – георадар.

Наразі співробітниками СБУ знайдено труп Тараса Познякова, отримано та перевіряються дані, що свідчать про можливий замовний характер скоєння вбивства.

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Попередньо кримінальне провадження кваліфіковано за п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Місце, де знайшли тіло Тараса Познякова. Фото: СБУ

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Що було раніше?

4 квітня 2016 року Тарас Позняков виїхав зі Львова до Києва на своєму авто "Ауді", взявши попутників через сервіс BlaBlaCar. Востаннє його бачили неподалік Києва, в районі села Бобриця, після чого зв'язок із ним обірвався.

Машину зі слідами крові та зміненими номерами за кілька днів виявили в одному з гаражів в селі Новосілки Києво-Святошинського району, а ось місцезнаходження Тараса досі залишається невідомим. Поліція встановила особи двох підозрюваних, які, як припускають правоохоронці, могли застрелити хлопця, щоб заволодіти його авто. Це 25-річний уродженець Росії Луан Кінгісепп і 36-річний Дмитро Голуб. Обидва брали участь у війні на Сході, позивний першого – Лука, другого – Тоф.

Дмитра Голуба правоохоронці затримали 4 серпня, незважаючи на те, що він переховувався під вигаданими іменами і користувався підробленим документом. Як повідомляла раніше "Сегодня", в розшуку він знаходився не тільки у справі Познякова, а й за грабіж, скоєний ще в 2002 році в Чернівецькій області (його сім'я живе в Чернівцях).

Дмитро Голуб був затриманий в Хмельницькій області і доставлений до Києва. З ним проведено ряд оперативних заходів, слідчі дії, експертиза.

5 серпня Києво-Святошинський райсуд обрав Дмитру Голубу запобіжний захід. За клопотанням прокуратури Київської області його відправили під варту терміном на два місяці, до 2 жовтня. На суді підозрюваний поводився спокійно, зі звинуваченнями прокурора в угоні авто Тараса Познякова погодився, але в скоєнні вбивства не зізнався.

Другий підозрюваний Кінгісепп Луан Миколайович 23 березня 2019 року у Києві під час святкування власного дня народження на орендованій квартирі вибухнув на вибуховому пристрої та від отриманих поранень загинув.

28 травня 2019 року Києво-Святошинський районний суд Київської області засудив Голуба до довічного позбавлення волі.

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