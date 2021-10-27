Тепло повертається: оновлений прогноз погоди у Києві (карта)

Погода в Києві на 28 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 28 жовтня, у Києві будетемпература повітря вищою, а небо залишиться похмурим.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень температура повітря буде від 11 до 13 градусів вище за нуль. Небо вкриється хмарами до кінця дня. Опадів не буде.

Вночі температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

Прогноз погоди у Києві на 28 жовтня. Скрін із сайту Укргідрометцентру

Реклама

У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.

Читайте також