Сонця вже не чекати? Свіжий прогноз погоди у Києві на завтра (карта)

Завтра, 27 жовтня, у Києві буде хмарна погода, але морозів синоптики ще не обіцяють.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень температура повітря підніметься до 11 градусів тепла. Небо вкриється хмарами. Опадів не буде.
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Вночі температура повітря опуститься до 0 градусів. Вітер буде південно-західний 3-8 метрів на секунду.
У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки
Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед ведучих, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися кілька спортивних хлопців.
Очевидно, телеканал PTV вирішив внести ґендерну різноманітність у випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає дедалі менше одягу.
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