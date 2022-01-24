Витрачають "тисячу Зеленського". У столичних аптеках величезні черги (фото)

У Києві в аптек юрбляться люди / Фото: Колаж: Сьогодні

Першого дня, коли українці після 60 років можуть купити ліки на "Вовину тисячу", з'ясувалося, що не всі аптеки готові до нововведення. Сайт "Сьогодні" вирішив перевірити, що робиться в аптеках.

"Наприклад, у нас сьогодні зранку питали про таку можливість розрахуватися, але фінансових вказівок приймати такі платежі не надходило. Відповідно, розрахунок проводиться або готівкою, або за допомогою банківської картки", – розповів провізор в аптеці великої мережі на столичному проспекті Леся Курбаса.

Вранці в деяких аптеках були великі черги, але покупці нам розповіли, що пускають обмежену кількість людей / Фото: Сьогодні

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Ще в одній аптеці вже іншої мережі уточнили, що така можливість має з'явитися із завтрашнього ранку.

Є припущення, що за один раз ліків можна буде купити не на 1 тисячу, а на меншу суму. Чому так – не знаю, лише чула про таку можливу вказівку. Як буде насправді – вирішиться завтра".

І лише у третій аптеці на нашому шляху повідомили, що у них зранку можна купити ліки за програмою "єПідтримка". Провізорка повідомила, що про жодні фінансові обмеження їй не відомо.

Як ми переконалися, у деяких аптеках вранці спостерігалися черги. Але не всі покупці були з категорії тих, хто хотів скористатися нововведенням.

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Досить спокійна ситуація спостерігалася у банківських відділеннях. Втім, один з пенсіонерів, які стоять у черзі (у банк пускають обмежену кількість людей через карантин), нам розповів, що 20-го числа був свідком нестандартної ситуації.

"Був останній день, коли можна було вчасно заплатити за комуналку, – розповідає пенсіонер. – Я прийшов у відділення. Переді мною стояв такий самий дід, як і я. Касиру він сказав, що пройшов повний курс вакцинації і хоче оформити цю тисячу. Але чомусь у нього це не вийшло, я не вдавався в подробиці. Дід почав кричати, мовляв, за яку таку дулю він купить смартфон, щоб оформити "Дію", почав лаятися і в результаті крикнув назнарошне, що "треба кинути гранату". За мить примчала охорона, але конфлікт був вичерпаний – старий встиг піти".

Які ліки можна придбати на "тисячу Зеленського"?

У популярних мережах українських аптек нам відповіли, що жодних обмежень або списків дозволених для придбання товарів немає.

Ви можете вибрати будь-який товар чи ліки та розплатитися за нього "тисячею Зеленського", якщо виконали усі попередні заходи з реєстрації.

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Таку відповідь ми отримали в мережах:

"Аптека Доброго дня";

"Аптека оптових цін";

"Аптека низьких цін".

Як розплатитися "тисячею Зеленського" в аптеці?

Є кілька варіантів. Перший – оплатити віртуальною карткою "єПідтримка" яка підтягується у ваш смартфон.

Для цього необхідно оформити картку в одному з банків-партнерів і після цього зареєструватися у програмі через мобільний застосунок "Дія".

Також можна отримати пластикову картку "єПідтримка", однак роблять це наразі лише два банки: Monobank та Альфа-банк.

У Кабміні обіцяють, що думають над можливістю отримання "ковидної" для тих, хто не зареєстрований у "Дії", проте поки що такої функції немає.

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