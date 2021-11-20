Вбивство з розчленуванням у Києві: підозрюваного взяли під варту

У столиці жорстоко вбили людину / Фото: Колаж: Сьогодні

Суд узяв на два місяці під варту чоловіка, підозрюваного у скоєнні жорстокого вбивства у центрі столиці.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

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Так, 18 листопада 2021 року в контейнері для сміття біля одного з житлових будинків на бульварі Дружби Народів були виявлені частини тіла людини, загорнуті в пакети. За кілька годин удалося затримати 32-річного уродженця міста Горлівка (Донецька область), якого підозрюють у вбивстві.

"Як з' ясувалося в ході слідства, підозрюваний деякий час проживав у квартирі 42-річного потерпілого за його згодою", – повідомляють у прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство).

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Сьогодні суд задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваного на два місяці без можливості внесення застави. Досудове розслідування продовжується.

Що сталося

Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, після чого підозрюваний убив хазяїна.

Після вбивства зловмисник ще 1,5 доби проживав у квартирі потерпілого, а потім вирішив позбутися тіла. Для цього він придбав пилу по металу та ножу, розчленував тіло у ванній кімнаті і в різний час виніс його частини у контейнер для сміття під будинком убитого.

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"Підозрюваний планував ще якийсь час пожити в квартирі вбитого чоловіка, повідомляючи його родичам, що потерпілий у стані алкогольного сп'яніння пішов у невідомому напрямку та не повернувся", – йдеться у повідомленні.

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