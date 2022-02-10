Вдарив два рази ножем: у Києві чоловік через ревнощі мало не вбив дружину

Після злочину чоловік переховувався у друга/Фото: поліція Києва, колаж: "Сьогодні"

У Києві чоловік під час конфлікту з жінкою через ревнощі вдарив її декілька разів ножем. Жінку госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Деталі

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що з квартири на вулиці Клавдіївській госпіталізовано 40-річну місцеву мешканку з ножовими пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

За словами слідчого Святошинського управління поліції Сергія Свінціцького, приїхавши на місце інциденту правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що до злочину причетний чоловік потерпілої.

"Ми з’ясували, що напередодні між подружжям відбулася сварка через ревнощі. Після того, як жінка повідомила, що має намір розлучитися з чоловіком, той схопив ніж та двічі вдарив ним потерпілу. Згідно з довідкою лікарів, жінка отримала два проникаючих поранення в груди та спину. З квартири слідчі вилучили ніж, ймовірно зі слідами крові, який направили на експертизу", — розповів слідчий Святошинського управління поліції Сергій Свінціцький.

Під час проведення оперативно-пошукових заходів працівники кримінальної поліції та патрульні поліцейські менше як за дві години встановили місцеперебування зловмисника. Раніше не судимого 43-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України біля будинку друга, у якого він мав намір переховуватися.

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Яке покарання загрожує чоловіку?

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Чоловіку готуються оголосити про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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