Бавився та наводив зброю: у Києві чоловік випадково застрелив жінку (відео)

На місці інциденту працюють правоохоронці

Обставини вбивства з'ясовує поліція/Колаж: "Сьогодні"

У Києві у квартирі багатоповерхівки чоловік вбив жінку. Інцидент стався 6 лютого.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо"

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Деталі

Вбивство сталося в Оболонському районі столиці на вулиці Прирічній, 19. В одній із квартир багатоповерхового будинку проживав чоловік 45 років, який зустрічався з жінкою 35-40 років. Пара була у відносинах близько 3 років. Нещодавно чоловік втратив батька, після якого залишився пістолет. Як розповіли свідки, чоловік за розпиттям алкогольних напоїв іноді бавився зброєю та наводив її на інших людей. Цього разу чоловік навів пістолет на жінку й вистрілив у неї. Вона впала замертво. На місці інциденту працюють правоохоронні органи, які з'ясовують всі обставини вбивства.

Злочинність в Україні

Рівень злочинності в Україні стрімко зростав протягом 1990-х років, досягнувши свого піку 2000 року, після чого почався зворотний процес, який тривав до 2009 року, коли українська економіка увійшла в глобальну фінансову кризу.

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Починаючи з 2017 року в Україні покращується криміногенна ситуація, попередня статистика злочинності у 2020 році найнижча за десятиліття. Якщо 2016 року загалом скоєно 592 604 злочини, то 2020 року – 335 000, серед них вбивств – 1326.

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