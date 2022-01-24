Загроза локдауну та зупинка транспорту: яка ситуація з COVID-19 у Києві

У столиці за добу від коронавірусу померло 7 людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили лише за минулу добу 464 хворих на коронавірус. У середині лютого прогнозують пік захворюваності. Чи буде новий локдаун, читайте у матеріалі "Сьогодні".

Дані за добу

"464 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 7 людей померло. Всього за період пандемії у Києві 8 444 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 353 224", – повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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Захворіли минулої доби:

255 жінок віком від 18 до 89 років,

142 чоловіки віком від 18 до 91 року,

23 дівчинки від 1 до 17 років та 44 хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Серед померлих: 5 жінок від 60 до 86 років та 2 чоловіків 83 та 85 років.

Одужали минулої доби 134 особи. Загалом коронавірус подолали 330 756 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 121, в Оболонському – 71 та в Подільському районі – 52 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Що буде з транспортом у Києві у разі локдауну

У Києві у разі нового локдауну не планують закривати метрополітен для пасажирів На громадський транспорт запровадять спецперепустки.

Як заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, метрополітен не закриватимуть,як це було в перший локдаун.

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"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – зазначив він.

Також Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

Коли очікується пік поточної хвилі COVID-19?

Пік захворюваності на поточну хвилю COVID-19 може бути у середині лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого", – сказав він.

Ляшко зазначив, що поточна хвиля COVID-19 рухається із заходу на схід і з великою ймовірністю спричинена поширенням штаму "Омікрон".

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