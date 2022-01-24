Загроза війни? В супермаркетах Києва спустошили полиці з гречкою та цукром (відео)

Полиці з крупами та цукром залишаються пустими. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві після вихідних полиці супермаркетів залишаються пустими. Люди скуповують найнеобхідніші продукти – борошно, цукор та крупи. Супермаркет NOVUS біля метро "Лівобережна" у п'ятницю потрапив під активні обговорення – дехто навіть пояснював ажіотаж можливим вторгненням Путіна.

Новини "Сьогодні" дізнавалися, що відбувається у супермаркетах, станом на 24 січня.

Реклама

Пусті полиці

Фактом залишається те, що в NOVUS скупили все цільнозернове борошно та масово купують цукор. З чим це пов'язано, сказати важко.

Реклама

Крім того, напівпусті полиці з макарнонами. А гречку скуповують навіть не дивлячись на високу ціну, при цьому без жодної акції на цей продукт. Зазначимо, що гречка – одна із найдорожчих круп, вартість за кілограм сягає майже 60 гривень.

Реклама

Також ажіотаж викликала консервована кукурудза. На неї теж нема жодної знижки.

Що кажуть продавці

Спілкуючись із кореспондентом новин "Сьогодні", працівниця супермаркету не змогла підтвердити, що люди дійсно масово скуповують продукти першої необхідності на фоні загрози війни з Росією. Вона зазначила, що пусті полиці можуть бути пов'язані і з тим, що в супермаркет не завезли необхідної кількості товару.

Не один такий супермаркет

Водночас, аналогічна ситуація і в "Сільпо" на "Лівобережній". Там так само активно скуповують цукор, гречку та борошно. Кияни в коментарях журналісту "Сьогодні" пов'язали таку обстановку в супермаркетах із загрозою агресії РФ.

Зазначимо, ажіотаж на купівлю продуктів першої необхідності в Києві помітили наступного дня після звернення президента Володимира Зеленського, на якому він нібито намагався заспокоїти українців, що війни з Росією не буде.

Читайте також: