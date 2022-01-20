Готуються до війни? У київських магазинах стрімко розкупили гречку та цукор

У Мережі показали, як у столичному магазині розібрали крупи та цукор, пов'язуючи це з панікою серед населення – "Сегодня" з'ясували, чи це правда

У Києві в магазині розкупили крупи / Фото: Колаж: Сьогодні

Там, де раніше лежали крупи, цукор та інша бакалія – порожні полиці! Супермаркет NOVUS біля метро "Лівобережна" вже потрапив на сторінки політиків у соцмережах. Кажуть, це ажіотаж через можливе вторгнення Путіна. Кореспонденти "Сегодня" перевірили – все саме так і є, гречка – у різних упаковках та за різною ціною – відсутня. Чи правда, що причина – у передвоєнному ажіотажі.

Факт – полиці порожні

О 20:00 20 січня у магазині справді були порожні полиці – люди розкупили гречку, вівсянку та цукор. Готуються до війни?

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Так само вважає народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, судячи з його посту в Telegram. Він показав фото з порожніми прилавками, наголосивши, що люди стурбовані через загрозу російській агресії.

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Що трапилося насправді?

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Адміністратори супермаркету розповіли, що у них проблеми з поставками деяких продуктів. Їх немає на складі. Оскільки цукор та гречка – найходовіші товарів, їх швидко розкупили. Працівники магазину самі здивовані такою активністю покупців. Увечері у магазині було мало людей.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Що відбувається у інших магазинах?

Журналісти "Сегодня" навідалися ще в кілька супермаркетів, щоб подивитися, як там справи.

У магазині "Фора" на Подолі є всі продукти, крім рису. Гречка та цукор – у достатній кількості.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

В "АТБ" у цьому ж районі прилавки з цукром, крупами та макаронами надвечір стали напівпорожніми. Проте, працівники магазину запевняють, що просто ще не встигли розкласти товар.

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Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

Тим часом у "Сільпо" всі продукти на місці. Ажіотажу на товари немає.

Фото: Дмитро Гордійчук, "Сьогодні"

У "Новусі" на проспекті Григоренка сьогодні не вистачає борошна, гречки та цукру. Цукор вже підвезли, але ще не вивантажили. Також багато купують соняшникову олію, але на прилавках вона поки що є.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

За словами адміністратора, що люди розбирають гречку, цукор, борошно та сіль, оскільки бояться подорожчання та роблять запаси.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Працівники "Новуса" уточнили, що вчора люди розібрали сіль, сьогодні її лише підвезли, але прилавки вже напівпорожні.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

У магазині "Велмарт" у цей час полиці сповнені всіх продуктів, ажіотажу немає взагалі.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

У переважній більшості правобережних магазинів круп, макаронів, сірників, солі, мила повно. Продавці кажуть, що, можливо, на лівому магазини зіткнулися з проблемами доставки.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

У магазині "Велмарт" на вулиці Леся Курбаса, розкупили весь цукор і розкуповують гречку.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"