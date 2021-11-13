Україна живе у пеклі, спалюючи книги російських класиків – директор театру у Києві Титаренко

Художній керівник Київського драматичного театру "Браво" Любов Титаренко заявила, що життя в Україні нібито "схоже на пекло" та "середньовіччя". Також вона стверджує, що у країні "спалюють книги російських класиків".

Роликом із прямого ефіру одного з YouTube-каналів поділився колишній народний депутат Борислав Береза у Facebook.

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За її словами, Росія тримається на культурі та спадщині "російського світу", зокрема, читають Пушкіна та Достоєвського. А Україна нібито "живе у середньовіччі".

"Тут (в Україні) вони спалюють ці книги, сміттєві баки забиті ними... Ми живемо в пеклі в повному розумінні цього слова", – сказала Титаренко.

Береза назвав виступ Титаренка "дичиною".

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"Пішов і перевірив свої книжкові полиці. Чехов, Лермонтов, Пушкін, Купрін стоять непопалі. Вийшов у двір і був шокований – у смітнику нічого немає, крім сміття. Мабуть, вже пощастило спалювати на Хрещатик", – написав він.

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