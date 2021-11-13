Україна живе у пеклі, спалюючи книги російських класиків – директор театру у Києві Титаренко

Художній керівник Київського драматичного театру "Браво" Любов Титаренко заявила, що життя в Україні нібито "схоже на пекло" та "середньовіччя". Також вона стверджує, що у країні "спалюють книги російських класиків".
Роликом із прямого ефіру одного з YouTube-каналів поділився колишній народний депутат Борислав Береза у Facebook.
За її словами, Росія тримається на культурі та спадщині "російського світу", зокрема, читають Пушкіна та Достоєвського. А Україна нібито "живе у середньовіччі".
"Тут (в Україні) вони спалюють ці книги, сміттєві баки забиті ними... Ми живемо в пеклі в повному розумінні цього слова", – сказала Титаренко.
Береза назвав виступ Титаренка "дичиною".
"Пішов і перевірив свої книжкові полиці. Чехов, Лермонтов, Пушкін, Купрін стоять непопалі. Вийшов у двір і був шокований – у смітнику нічого немає, крім сміття. Мабуть, вже пощастило спалювати на Хрещатик", – написав він.
Істерики пропагандистки Скабєєвої
- 10 листопада Скабеєва обурилася тим фактом, що грузини так не люблять Росію, що знущалися над прапором РФ під час суду над Міхеїлом Саакашвілі.
- На початку листопада ще до голосування у Верховній Раді вона заявила, що "русофоб Резніков" прийшов знищувати мирне населення.
- Ще більше паніки викликал призначення засновника "Правого сектору" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройні сили України.
- Трохи раніше Скабеєву вивела із себе комедійна пісня українських гумористів "Москва горить" ("Москва горить"). Від побаченого вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом із українцями від таких пісень та думок про Москву стає тепліше.
- Заява про те, що готується замах на екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, вона також прокоментувала у властивій собі манері.